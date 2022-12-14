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Головна Спорт Мессі повторив рекорд Марадони на чемпіонатах світу з футболу

Мессі повторив рекорд Марадони на чемпіонатах світу з футболу

14 грудня, 2022 середа
00:34
Спорт Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі зрівнявся з Дієго Марадоною за гольовими пасами на ЧС з футболу

Про це повідомляє "Трибуна".

У півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини розгромно перемогла Хорватію (3:0). Ліонель Мессі відзначився асистом в епізоді з третім голом і відкрив рахунок у зустрічі - ударом з пенальті.

Для 35-річного Мессі це 18 і 19 результативні дії на чемпіонатах світу з футболу. Аргентинець зрівнявся за цим показником з Мірославом Клозе, Роналдо, Гердом Мюллером та Пеле.

Ліонель Мессі також зрівнявся з Дієго Марадоною за гольовими пасами на ЧС. У культових аргентинців по 8 асистів. Це рекорд в історії мундіалів.

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футбол
Ліонель Мессі
Аргентина
чемпіонат світу-2022
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