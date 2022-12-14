Мессі повторив рекорд Марадони на чемпіонатах світу з футболу
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі зрівнявся з Дієго Марадоною за гольовими пасами на ЧС з футболу
Про це повідомляє "Трибуна".
У півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини розгромно перемогла Хорватію (3:0). Ліонель Мессі відзначився асистом в епізоді з третім голом і відкрив рахунок у зустрічі - ударом з пенальті.
Для 35-річного Мессі це 18 і 19 результативні дії на чемпіонатах світу з футболу. Аргентинець зрівнявся за цим показником з Мірославом Клозе, Роналдо, Гердом Мюллером та Пеле.
Ліонель Мессі також зрівнявся з Дієго Марадоною за гольовими пасами на ЧС. У культових аргентинців по 8 асистів. Це рекорд в історії мундіалів.
- 10 грудня Ліонель Мессі розкритикував Антоніо Матеу Лаоса, який був головним арбітром матчу з Нідерландами.
- 13 грудня у першому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію.
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