Мессі повторив рекорд Марадони на чемпіонатах світу з футболу

Про це повідомляє "Трибуна".

У півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини розгромно перемогла Хорватію (3:0). Ліонель Мессі відзначився асистом в епізоді з третім голом і відкрив рахунок у зустрічі - ударом з пенальті.

Для 35-річного Мессі це 18 і 19 результативні дії на чемпіонатах світу з футболу. Аргентинець зрівнявся за цим показником з Мірославом Клозе, Роналдо, Гердом Мюллером та Пеле.

Ліонель Мессі також зрівнявся з Дієго Марадоною за гольовими пасами на ЧС. У культових аргентинців по 8 асистів. Це рекорд в історії мундіалів.

10 грудня Ліонель Мессі розкритикував Антоніо Матеу Лаоса, який був головним арбітром матчу з Нідерландами.

13 грудня у першому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію.

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