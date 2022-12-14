Слова Мессі наводить збірна Аргентини у twitter.

"Я відчуваю багато емоцій, це дуже зворушливий момент у моїй кар'єрі. Ми пройшли у фінал, чого й прагнули. Я не знаю, чи це мій найкращий чемпіонат світу. Мені дуже подобається грати тут. Ми були впевнені, що нам вдасться зробити цей крок уперед. Ми знаємо, наскільки ми сильні та просто просили людей повірити в нас", - сказав Мессі після півфіналу, в якому Аргентина перемогла Хорватію з рахунком 3:0, а він забив гол з пенальті та віддав результативну передачу.

Мессі закликав усіх вболівальників збірної Аргентини насолодитися виходом до фіналу.

"Ми проходили через важкі та дуже приємні ситуації. Сьогодні ми переживаємо щось вражаюче. Аргентина знову в фіналі чемпіонату світу — насолодімося цим моментом.

Я радію разом з усіма вболівальниками, які на трибунах, та всіма, хто залишився в Аргентині. Уявляю, яке там коїться божевілля", - підсумував Мессі.

18 грудня у фіналі ЧС-2022 Аргентина зіграє з переможцем пари Франція - Марокко, які сьогодні зустрінуться у півфіналі о 21:00.

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