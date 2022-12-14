"Уявляю, яке божевілля коїться в Аргентині": Мессі прокоментував вихід до фіналу ЧС-2022
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі назвав вихід до фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу одним із найзворушливіших моментів у кар'єрі
Слова Мессі наводить збірна Аргентини у twitter.
"Я відчуваю багато емоцій, це дуже зворушливий момент у моїй кар'єрі. Ми пройшли у фінал, чого й прагнули. Я не знаю, чи це мій найкращий чемпіонат світу. Мені дуже подобається грати тут. Ми були впевнені, що нам вдасться зробити цей крок уперед. Ми знаємо, наскільки ми сильні та просто просили людей повірити в нас", - сказав Мессі після півфіналу, в якому Аргентина перемогла Хорватію з рахунком 3:0, а він забив гол з пенальті та віддав результативну передачу.
Мессі закликав усіх вболівальників збірної Аргентини насолодитися виходом до фіналу.
"Ми проходили через важкі та дуже приємні ситуації. Сьогодні ми переживаємо щось вражаюче. Аргентина знову в фіналі чемпіонату світу — насолодімося цим моментом.
Я радію разом з усіма вболівальниками, які на трибунах, та всіма, хто залишився в Аргентині. Уявляю, яке там коїться божевілля", - підсумував Мессі.
18 грудня у фіналі ЧС-2022 Аргентина зіграє з переможцем пари Франція - Марокко, які сьогодні зустрінуться у півфіналі о 21:00.
- 13 грудня у першому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію.
- Ліонель Мессі зрівнявся з Дієго Марадоною за гольовими передачами на чемпіонатах світу.
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