Чемпіон світу з футболу після двох місяців пошуку знайшов собі нову команду
Колишній захисник "Баварії" Жером Боатенг став гравцем французького "Ліона"
Про це повідомляє офіційний Twitter "Ліона".
32-річний Боатенг, який з 1 липня був у статусі вільного агента та шукав нову команду, підписав з "Ліоном" контракт до літа 2023 року. Фінансові умови не відомі.
Жером Боатенг виступав за "Баварію" з 2011-го року. До цього виступав за англійський "Манчестер Сіті" і німецькі "Гамбург" та "Герту".
У 2014-му році разом зі збірною Німеччини виграв чемпіонат світу в Бразилії.
- У листопаді минулого року вже було відомо, що захисник Жером Боатенг безкоштовно покине команду "Баварію".
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