Чемпіону в категорії Ломаченка призначили суперника на обов'язковий захист титулу

Про це повідомляє Всесвітня боксерська асоціація у twitter.

WBA наказала Девісу в наступному поєдинку провести обов'язковий захист чемпіонського титулу в легкій вазі (до 61,2 кг) проти Ромеро. Асоціація надала боксерам час до 24 лютого, щоб домовитись про бій.

В грудні минулого року Ромеро мав битися з Девісом, однак не зміг вийти на ринг через звинувачення у насильстві.

Джервонта Девіс володіє званням "регулярного" чемпіона WBA. Головний титул асоціації належить австралійцю Джорджу Камбососу, який є абсолютним чемпіоном світу.

Українець Василь Ломаченко є колишнім чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради).

