Чемпіону в категорії Ломаченка призначили суперника на обов'язковий захист титулу
Володаря титулу WBA у легкій вазі американця Джервонту Девіса зобов'язали провести бій проти співвітчизника Роландо Ромеро
Про це повідомляє Всесвітня боксерська асоціація у twitter.
WBA наказала Девісу в наступному поєдинку провести обов'язковий захист чемпіонського титулу в легкій вазі (до 61,2 кг) проти Ромеро. Асоціація надала боксерам час до 24 лютого, щоб домовитись про бій.
В грудні минулого року Ромеро мав битися з Девісом, однак не зміг вийти на ринг через звинувачення у насильстві.
Джервонта Девіс володіє званням "регулярного" чемпіона WBA. Головний титул асоціації належить австралійцю Джорджу Камбососу, який є абсолютним чемпіоном світу.
Українець Василь Ломаченко є колишнім чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 18 січня стало відомо, що Джервонта Девіс висловив бажання зустрітися з Василем Ломаченком.
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