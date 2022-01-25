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Головна Спорт Чемпіону в категорії Ломаченка призначили суперника на обов'язковий захист титулу

Чемпіону в категорії Ломаченка призначили суперника на обов'язковий захист титулу

25 січня, 2022 вiвторок
10:40
Спорт Джервонта Девіс (праворуч)

Володаря титулу WBA у легкій вазі американця Джервонту Девіса зобов'язали провести бій проти співвітчизника Роландо Ромеро

Про це повідомляє Всесвітня боксерська асоціація у twitter.  

WBA наказала Девісу в наступному поєдинку провести обов'язковий захист чемпіонського титулу в легкій вазі (до 61,2 кг) проти Ромеро. Асоціація надала боксерам час до 24 лютого, щоб домовитись про бій.

В грудні минулого року Ромеро мав битися з Девісом, однак не зміг вийти на ринг через звинувачення у насильстві. 

Джервонта Девіс володіє званням "регулярного" чемпіона WBA. Головний титул асоціації належить австралійцю Джорджу Камбососу, який є абсолютним чемпіоном світу.    

Українець Василь Ломаченко є колишнім чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради).  
 

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Бокс
Василь Ломаченко
WBA
Джервонта Девіс
Джордж Камбосос
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