Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

ЗСУ утримують ряд будівель у Бахмуті

За словами посадовця, Сили оборони тримають район "Літака" та мають там фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, зокрема і в південно-західній частині міста. У неділю Сили спеціальних операцій та прикордонники публікували відео з самого Бахмута. Заяви голови незаконного ЧВК "Вагнера" Євгена Пригожина щодо повного захоплення міста не відповідають дійсності.

"Щоб, напевно, зберегти залишки свого особового складу та репутації, йому нічого не залишається, крім того, щоби придумати таку спеціальну інформаційну операцію: мовляв, я вже переміг і йду, а далі хай розбирається регулярна армія, яку він сам же критикує і каже, що вона ні на що не здатна. Ось така країна сюрреалізму", - сказав Череватий.

Речник зазначив, що у вагнерівців дуже великі втрати і закінчується особовий склад, на відміну від боєприпасів. У них немає снарядного голоду – у них серйозні проблеми з людьми, поповнювати немає звідки, втрати величезні.

Українці проводять контратаки та рухаються

За словами Череватого, дії ЗСУ у Бахмуті проходять в рамках успішної оборонної операції на Бахмутському напрямку.

"Чому вона успішна? Тому що ми досягли головних цілей. Ми не дали їм прорватися, поламати наші бойові порядки, знищити наше угруповання, що там воює, оточити його. І крім того, ми нанесли їм колосальні втрати", - сказав посадовець.

Череватий зазначив, що Генерал Сирський сповідує принцип активної оборони. У ЗСУ немає в Бахмуті переваги ні в чисельності особового складу, ні в техніці. Але у місцях, де є можливість завдяки своїй зібраності, правильній тактичній побудові, використанню комбінованої західної та радянської зброї, проводяться контратаки і українці просуваються.

"Протягом тижня нам вдалося просуватися від 150 до 2 кілометрів на добу. За останню добу (розмова була 22 травня, - ред.) на різних ділянках ми просунулися від 250 до 400 метрів. Це небагато. Але це дозволяє нам зайняти панівні висоти, щоб краще наносити ураження по угрупованню ворога в Бахмуті", - зазначив речник.

Череватий розповів, що одним із напрямків, де ЗСУ рухаються успішно – це у сторону Кліщіївки. У районі Берхівського водосховища теж є просування.