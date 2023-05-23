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Понад 100 вбитими та стільки ж пораненими: Череватий назвав середньостатистичний показник щоденних втрат російських військ в районі Бахмута

23 травня, 2023 вiвторок
09:52
Війна з Росією Бахмут

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий назвав середньостатистичний показник щоденних втрат російських військ в районі Бахмута, яких там воює понад 40 тисяч

Про це він розповів у інтерв'ю для РБК-Україна.

"У районі Бахмута воює понад 40 тисяч російських військ, у них приблизно 250 танків, до 300 артилерійських гармат і до 150 РСЗВ. Що стосується втрат, учора Джо Байден сказав про приблизно 100 тисяч пораненими та вбитими. Перед тим контрадмірал Джон Кірбі теж казав про 100 тисяч, з яких, за його словами, 20 тисяч точно летальні жертви. Наш міністр оборони Олексій Резніков називав втрати в 70 тисяч, але, можливо, він говорив про меншу ділянку. Всі ці цифри абсолютно релевантні з огляду на їхні щоденні втрати", - зазначив Череватий.

Читайте також: Для РФ ситуація в Бахмуті є особливо вразливою, - ISW

Окрім цього, він додав, що щоденні втрати ворога складають понад 100 вбитими й стільки ж пораненими.

"Цифра за останню добу – 120 вбитих та 144 поранених – це якраз середньостатистичний показник. Це мова про Бахмут та околиці", - сказав він.

  • Нагадаємо, 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
  • У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають. Міноборони РФ заявило про взяття міста опівночі 21 травня. 
  • 21 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні Сили України взяли Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати росіян - ворогу в підконтрольній частині міста доводиться оборонятись. Того ж дня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що.українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення.  А речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив: українські захисники в неділю просунулися на близько 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмута. Крім того, вони продовжують утримувати південно-західну ділянку міста.
  • 22 травня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ за добу змогли ще більше просунутися під Бахмутом - на відстань від 200 до 400 метрів.
  • На ранок 23 травня Генштаб ЗСУ звітував, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. А бої за місто Бахмут тривають
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
втрати окупантів
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