Про це він розповів у інтерв'ю для РБК-Україна.

"У районі Бахмута воює понад 40 тисяч російських військ, у них приблизно 250 танків, до 300 артилерійських гармат і до 150 РСЗВ. Що стосується втрат, учора Джо Байден сказав про приблизно 100 тисяч пораненими та вбитими. Перед тим контрадмірал Джон Кірбі теж казав про 100 тисяч, з яких, за його словами, 20 тисяч точно летальні жертви. Наш міністр оборони Олексій Резніков називав втрати в 70 тисяч, але, можливо, він говорив про меншу ділянку. Всі ці цифри абсолютно релевантні з огляду на їхні щоденні втрати", - зазначив Череватий.

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Окрім цього, він додав, що щоденні втрати ворога складають понад 100 вбитими й стільки ж пораненими.

"Цифра за останню добу – 120 вбитих та 144 поранених – це якраз середньостатистичний показник. Це мова про Бахмут та околиці", - сказав він.