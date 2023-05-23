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Для РФ ситуація в Бахмуті є особливо вразливою, - ISW

23 травня, 2023 вiвторок
07:36
Війна з Росією Бахмут

У Росії майже не розповідають про ситуацію у Бахмуті, а святкують так звану перемогу й перебільшують значення захоплення міста на тлі вразливості військової ситуації для російських сил

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

"Російська інформаційна реакція на захоплення Бахмута поки що зосереджена на змаганні за відповідальність за перемогу, а не на обговоренні військової ситуації, що склалася", - йдеться у повідомленні.

Гіперфокус на заявах про перемогу в Бахмуті відволікає увагу від нестабільної військової ситуації для Росії у місті та навколо нього, підкреслюючи вплив засновника Вагнера Євгена Пригожина на російський інформаційний простір.

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"Російська військова ситуація в Бахмуті є особливо вразливою, оскільки російські наступальні зусилля в цьому районі, ймовірно, досягли кульмінації, що дало українським силам можливість розпочати подальші контратаки на вже ослаблені фланги міста", - кажуть аналітики.

Вихід вагнерівців з міста також, ймовірно, призведе до того, що російське МО укомплектує оборонні лінії погано навченими і забезпеченими підрозділами, подібними до тих, які відступили зі своїх позицій, захищаючись від українських контратак в травні, вважають в Інституті.

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Натомість російський інформаційний простір здебільшого ігнорує ці вразливості.

В ISW нагадали, що раніше російський ультранаціоналіст Ігор Гіркін скаржився, що російська зосередженість на захопленні Бахмута була "стратегічною невдачею", яка призвела до "непотрібної та піррової перемоги". Гіркін критикував Пригожина, Шойгу та Герасимова за затягування спроб взяття Бахмута та відволікання від підготовки до оборони від майбутнього контрнаступу українських військ.

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  • Нагадаємо, 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
  • У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають. Міноборони РФ заявило про взяття міста опівночі 21 травня. 
  • 21 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні Сили України взяли Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати росіян - ворогу в підконтрольній частині міста доводиться оборонятись. Того ж дня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що.українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення.  А речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив: українські захисники в неділю просунулися на близько 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмута. Крім того, вони продовжують утримувати південно-західну ділянку міста.
  • 22 травня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ за добу змогли ще більше просунутися під Бахмутом - на відстань від 200 до 400 метрів.
  • На ранок 23 травня Генштаб ЗСУ звітував, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. А бої за місто Бахмут тривають

Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Вагнергейт
Військові новини
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