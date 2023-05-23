Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

"Російська інформаційна реакція на захоплення Бахмута поки що зосереджена на змаганні за відповідальність за перемогу, а не на обговоренні військової ситуації, що склалася", - йдеться у повідомленні.

Гіперфокус на заявах про перемогу в Бахмуті відволікає увагу від нестабільної військової ситуації для Росії у місті та навколо нього, підкреслюючи вплив засновника Вагнера Євгена Пригожина на російський інформаційний простір.

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"Російська військова ситуація в Бахмуті є особливо вразливою, оскільки російські наступальні зусилля в цьому районі, ймовірно, досягли кульмінації, що дало українським силам можливість розпочати подальші контратаки на вже ослаблені фланги міста", - кажуть аналітики.

Вихід вагнерівців з міста також, ймовірно, призведе до того, що російське МО укомплектує оборонні лінії погано навченими і забезпеченими підрозділами, подібними до тих, які відступили зі своїх позицій, захищаючись від українських контратак в травні, вважають в Інституті.

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Натомість російський інформаційний простір здебільшого ігнорує ці вразливості.

В ISW нагадали, що раніше російський ультранаціоналіст Ігор Гіркін скаржився, що російська зосередженість на захопленні Бахмута була "стратегічною невдачею", яка призвела до "непотрібної та піррової перемоги". Гіркін критикував Пригожина, Шойгу та Герасимова за затягування спроб взяття Бахмута та відволікання від підготовки до оборони від майбутнього контрнаступу українських військ.

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