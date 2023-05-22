ПВК Вагнера наступати в Бахмуті вже не може, - боєць ЗСУ Ієвлєв
Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що ПВК Вагнера вичерпали свій наступальний потенціал в Бахмуті
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо не помиляюсь, Пригожин ще на початку місяця заявляв, що виведе своїх найманців з Бахмута 9 травня. Це була частина їхньої ІПСО. Оскільки ніхто з Бахмута не виводив своїх підрозділів. Що стосується регулярних російських військ, то є чітке відчуття, що вони більше бояться нашої армії. Ми це бачимо. Адже підрозділи регулярної російської армії не проводять ніяких наступальних дій", - пояснив Ієвлєв.
Боєць ЗСУ вважає, що Сили оборони зможуть втримати оборону Бахмута та ліквідувати найманців ПВК Вагнера у місті.
"Я вважаю, що ПВК Вагнера вже не може проводити ніяких наступальних дій в Бахмуті, а регулярна армія туди не зайде. Ситуація в Бахмуті стала для росіян глухим кутом. Вони там малюють якісь перемоги, яких немає. Ми успішно обороняємось. Тому я думаю, що росіян в Бахмуті ми знищимо найближчим часом", - додав він.
- 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
- У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають.
- Міноборони РФ заявило про взяття міста опівночі 21 травня.
- 21 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні Сили України взяли Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати росіян - ворогу в підконтрольній частині міста доводиться оборонятись.
- Того ж дня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що.українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення.
- А речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив: українські захисники в неділю просунулися на близько 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмута. Крім того, вони продовжують утримувати південно-західну ділянку міста.
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