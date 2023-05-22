ПВК Вагнера наступати в Бахмуті вже не може, - боєць ЗСУ Ієвлєв

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо не помиляюсь, Пригожин ще на початку місяця заявляв, що виведе своїх найманців з Бахмута 9 травня. Це була частина їхньої ІПСО. Оскільки ніхто з Бахмута не виводив своїх підрозділів. Що стосується регулярних російських військ, то є чітке відчуття, що вони більше бояться нашої армії. Ми це бачимо. Адже підрозділи регулярної російської армії не проводять ніяких наступальних дій", - пояснив Ієвлєв.

Боєць ЗСУ вважає, що Сили оборони зможуть втримати оборону Бахмута та ліквідувати найманців ПВК Вагнера у місті.

"Я вважаю, що ПВК Вагнера вже не може проводити ніяких наступальних дій в Бахмуті, а регулярна армія туди не зайде. Ситуація в Бахмуті стала для росіян глухим кутом. Вони там малюють якісь перемоги, яких немає. Ми успішно обороняємось. Тому я думаю, що росіян в Бахмуті ми знищимо найближчим часом", - додав він.