Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На 5 напрямках відбулося понад 30 бойових зіткнень, ЗСУ уразили 4 пункти управління росіян, - Генштаб

На 5 напрямках відбулося понад 30 бойових зіткнень, ЗСУ уразили 4 пункти управління росіян, - Генштаб

23 травня, 2023 вiвторок
07:01
Війна з Росією ЗСУ

Основні зусилля армії РФ зосереджені на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих ділянках відбулося понад 30 бойових зіткнень між ЗСУ й росіянами

Про це у ранковому зведенні 23 травня звітує Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось понад 30 бойових зіткнень", - зазначає Генштаб. 

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

ЗСУ знищили російський вертоліт Мі-24, 4 пункти управління та 4 склади боєприпасів

Авіація Сил оборони за 22 травня завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах.

Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Крім того, захисники України протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дронів Shahed та 9 ворожих розвідувальних БПЛА.

За добу Росія завдала 48 авіаційних та 20 ракетних ударів по Україні

Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Загалом, протягом минулої доби, противник завдав 20 ракетних ударів. По містах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети "Іскандер-М" та зенітні керовані ракети з С-300. 

Крім того, завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БПЛА Shahed.

Також здійснив близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Олексіївки та Соснівки на Чернігівщині.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Галаганівка та Заріччя Чернігівської області; Старикове, Ходине, Гірки, Будки, Катеринівка, Тимофіївка, Олександрівка, Юнаківка, Миропілля, Попівка та Дмитрівка Сумської області, а також Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. 

Завдали авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки і Табаївки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворожі війська вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Там же та поблизу Верхньокам’янського Донецької області - завдали авіаударів.

Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Веселе на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. 

Противник завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії у напрямках Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського. 

Протягом доби завдала авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Здійснила артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Також ворожих обстрілів зазнало село Побєда, що неподалік.

На Шахтарському напрямку російське військо наступальних дій не проводило. Завдало авіаційних ударів в районах Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви. Здійснило обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Протягом цієї доби завдав авіаційних ударів в районах Малинівки, Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області.

Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та місто Запоріжжя; Качкарівка, Веселе, Козацьке, Антонівка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

  • У ніч проти вівторка, 23 травня, в кількох областях України оголошували повітряну тривогу, вибухи пролунали в Миколаївській області. Ворожі війська задіяли до 4 "шахедів", які збили сили ППО.

Росія
Нью-Йорк
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Водяне
ракетний удар
втрати окупантів
Читайте також:
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Автор Антін Борковський
21 травня, 2023 неділя
У Кремлі чекають українського наступу не менше, ніж ми з вами, - Піонтковський
Російський винищувач су-35
22 травня, 2023 понедiлок
ЗСУ знищили російський літак Су-35
Роман Безсмертний
21 травня, 2023 неділя
Внаслідок війни Китай опинився не лише з шансом, а з колосальними втратами, - дипломат Безсмертний
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.63
  • EUR
    Купівля 40.12
    Продаж 40.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
23 травня
06:37
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Уночі росіяни атакували Україну "шахедами": вибухи лунали на Миколаївщині, ППО збила всі цілі
06:35
Анналена Бербок
На закритій зустрічі голів МЗС Євросоюзу Бербок посварилася із Сіярто через блокування Угорщиною допомоги Україні, - Politico
06:04
Бєлгород вибух
ISW: У Росії відчуваються інформаційні потрясіння через події у Бєлгородській області 
06:00
Білий дім
Вибори президента США: ще одним конкурентом Трампа став Тім Скотт
05:40
єврейська громада україни
Ізраїль звинуватив Іран у використанні цивільних кораблів як "плавучих баз терористів"
05:39
Uber
Uber Shuttle планує відновити роботу в Україну
05:22
винищувач F-16
У ВПС США озвучили можливі терміни передачі Україні F-16
04:54
Австрія
Між Австрією та Угорщиною назріває конфлікт через засуджених за контрабанду мігрантів
04:26
Джозеф Байден
"Питання про дефолт не стоїть": Байден та Маккарті позитивно оцінили переговори щодо держборгу США
03:58
Сербія
Вибух на заводі боєприпасів у Сербії: поранена працівниця
03:30
У ЄС засудили рішення Росії порушити кримінальну справу проти суддів МКС
03:02
Папуа Нова-Гвінея
США уклали військову угоду з Папуа-Новою Гвінеєю для протидії експансії Китаю в регіоні
02:25
Ріші Сунак
Україна заслуговує на справедливий і тривалий мир: Сунак висловився щодо намагань "заморозити" війну
02:06
ПВК Вагнер
ПВК Вагнера намагається купити військове обладнання для війни в Україні через Малі, - держдеп
01:38
суд
У Німеччині суд ув'язнив прихильника війни РФ проти України
01:26
Іран
ЄС ввів нові санкції проти Ірану за репресії щодо учасників акцій протесту
00:58
Держдеп США
США не заохочують удари по Росії, але справа України, як воювати, - держдеп
00:29
Обстріл Бєлгорода
В Бєлгороді та області прильоти в будівлі ФСБ та МВС, - росЗМІ
2023, понедiлок
22 травня
23:56
Форсаж Х
Він Дізель заявив, що вже готує спін-оффи до "Форсажу", один з фільмів він присвятить жіночим персонажам
23:35
Оновлено
Легион "Свобода России"
У легіоні "Свобода Росії" заявили, що створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ. З Бєлгородщини терміново евакуюють ядерні боєприпаси
23:25
Україна та Марокко обговорять спрощення візового та торгового режимів
22:54
Держдепартамент США
Держдепартамент США: надання Україні F-16 - пріоритет для нас, почнемо реалізовувати це найближчими місяцями
22:14
Аналітика
Сергій Згурець
Рейд добровольців у Бєлгородській області та оперативна поразка ворога у Бахмуті. Колонка Сергія Згурця
22:10
Окупанти обстріляли село на Херсонщині, поранено людину
22:03
Жозеп Боррель
Боррель попередив Сербію, що її зв'язки з РФ несумісні з вступом до ЄС
21:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Контроль українців над Бахмутом слабшає. Світові ЗМІ про Україну 22 травня
21:47
Бєлгород вибух
"Внутрішній конфлікт РФ": представник ГУР Юсов про події в Бєлгородській області
20:49
Єдиний формат мирних переговорів це переговори про членство України в НАТО - Порошенко
20:29
Ексклюзив
InformNapalm
Засновник InformNapalm Макарук про ідентифікацію воєнних злочинців із РФ: "Ми висвітлюємо лише 10%, решта йде необхідним структурам"
20:19
Шон Пен і команда фільму "Війна очима тварин"
Шон Пенн зіграє в українському фільмі: що відомо про проєкт
20:16
алкоголь
Ірландія запровадить маркування на алкоголі, яке попреджатиме про ризики для здоров'я
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Хто кому винен за "золотий вересень" 1939-го
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 453 -го дня війни: під Бахмутом знешкоджено 100 тис. рашистів, а на Білгородщині розпочалась демілітаризація
19:33
Бахмут
ЗСУ за добу змогли ще більше просунутися під Бахмутом, - Череватий
19:17
знищена російська техніка
ССО знищили російську "Иронию", залишивши ворога без "очей"
19:03
окупанти
За день росіяни випустили по Україні 20 ракет та завдали 42 авіаудари, — Генштаб
18:23
Ракета SpaceX з космічними туристами на борту прибула на МКС
18:21
Партнерський матеріал
Деревообробники обговорили стан лісової та деревообробної галузі
18:07
Данія
У Данії заявили, що хочуть провести мирний саміт щодо України, але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю і Бразилії
18:06
на фото наслідки ракетного удару по Харківщині
У ніч на 22 травня РФ завдала ракетного удару по Харківщині: дістав поранення 10-річний хлопчик
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV