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В кількох областях України оголошена повітряна тривога: вибухи чутно на Миколаївщині

23 травня, 2023 вiвторок
02:34
Війна з Росією обстріл, ППО

У ніч проти вівторка, 23 травня, в кількох областях України оголошена повітряна тривога, вибухи пролунали в Миколаївській області

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо, працює ППО. У моніторингових чатах попереджають про загрозу атаки БпЛА.

Станом на 01:14, повітряна тривога оголошена в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

О 02:04 пролунав відбій тривоги.

Офіційних повідомлень про вибухи, чи роботу ППО поки немає.

Згодом повітряна тривога почала поширюватись на центральні та західні області України.

ППО
Миколаївщина
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