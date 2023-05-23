В кількох областях України оголошена повітряна тривога: вибухи чутно на Миколаївщині
У ніч проти вівторка, 23 травня, в кількох областях України оголошена повітряна тривога, вибухи пролунали в Миколаївській області
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Попередньо, працює ППО. У моніторингових чатах попереджають про загрозу атаки БпЛА.
Станом на 01:14, повітряна тривога оголошена в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
О 02:04 пролунав відбій тривоги.
Офіційних повідомлень про вибухи, чи роботу ППО поки немає.
Згодом повітряна тривога почала поширюватись на центральні та західні області України.
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