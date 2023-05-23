Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо, працює ППО. У моніторингових чатах попереджають про загрозу атаки БпЛА.

Станом на 01:14, повітряна тривога оголошена в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

О 02:04 пролунав відбій тривоги.

Офіційних повідомлень про вибухи, чи роботу ППО поки немає.

Згодом повітряна тривога почала поширюватись на центральні та західні області України.