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ЗСУ за добу змогли ще більше просунутися під Бахмутом, - Череватий

22 травня, 2023 понедiлок
19:33
Війна з Росією Бахмут

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ за добу змогли ще більше просунутися під Бахмутом - на відстань від 200 до 400 метрів

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Череватий зазначив, що ворог і надалі намагається захопити місто, зокрема його південно-західну частину, яку утримують наші Сили оборони.

"Водночас на флангах наші підрозділи намагаються тиснути на ворога і, по можливості, в рамках нашої оборонної операції контратакувати його. Зокрема, за цю добу вдалося на різних ділянках від 200 до 400 метрів просунутися", - каже речник. 

  • Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що ПВК Вагнера вичерпали свій наступальний потенціал в Бахмуті.
Донеччина
Бахмут
наступ ЗСУ
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