ЗСУ за добу змогли ще більше просунутися під Бахмутом, - Череватий
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ за добу змогли ще більше просунутися під Бахмутом - на відстань від 200 до 400 метрів
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Череватий зазначив, що ворог і надалі намагається захопити місто, зокрема його південно-західну частину, яку утримують наші Сили оборони.
"Водночас на флангах наші підрозділи намагаються тиснути на ворога і, по можливості, в рамках нашої оборонної операції контратакувати його. Зокрема, за цю добу вдалося на різних ділянках від 200 до 400 метрів просунутися", - каже речник.
- Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що ПВК Вагнера вичерпали свій наступальний потенціал в Бахмуті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе