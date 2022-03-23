Через дефіцит у російській Уфі за мішок цукру пропонують комп'ютер, - Центр протидії дезінформації

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, торговельне ембарго країн ЄС, що традиційно постачали до РФ а РБ насіння для буряка, призвело до того, що цього року його обсяги в Білорусі складає 15-20% від необхідного, а у РФ - ще менше.

"Дефіцит підтримується типовою саме для росіян причиною - в умовах безгрошів'я цукор йде на самогон", - зазначили у ЦПД.

У центрі додали, що в умовах масового безробіття і відсутності готівки в Росію повертається бартерний обмін.

"Росіяни в обмін на цукор пропонують одяг, електроніку та інші речі. Зокрема, жителі Єкатеринбургу готові розлучитися з дитячими сандаликами за 1 кг цукру, Тюменської області - віддають люстру за 5 кг. В Уфі міняють 50 кг цукру на комп'ютер", - йдеться у повідомленні.

"Це тільки початок, якщо РФ не припинить військову агресію, попереду - м'ясний і молочний апокаліпсис, що очікує на Росію та Білорусь, а там і повернення черг за хлібом, м'ясом та сіллю", - пообіцяли у ЦПД.



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