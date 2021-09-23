Через контрафактне паливо з Росії: прикордонники провели обшуки на АЗС мережі "БРСМ-Нафта" у Харкові

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).



Згідно з повідомленням, прикордонники провели чергові обшуки в місцях можливої реалізації контрафактного пального на АЗС, що розташовані в місті Харків.



Відповідно до оприлюднених фото з місця обшуків, вони проходили на АЗС мережі "БРСМ-Нафта".







У пресслужбі нагадали, що раніше у Харкові було проведено низку обшуків в місцях переробки та зберігання скрапленого газу, який ділки поставляли в Україну з Російської Федерації для побутових потреб населення, його незаконної переробки в автомобільний газ та реалізацію через мережу АЗС без сплати належний акцизних платежів. За їх результатами було вилучено майно на близько 58 млн грн.



Зазначається, що обшуки були проведені за силової підтримки спецпризначенців "ДОЗОР". У їх результаті було вилучено близько 18,4 тис. літрів скрапленого газу на суму 323 тис. грн, газове обладнання та фінансово-господарську документацію, що може підтверджувати незаконну діяльність.

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