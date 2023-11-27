Через негоду на Одещині без світла залишилося понад 200 населених пунктів, - депутатка райради
Валентина Шульц, депутатка Одеської районної ради, зазначила, що на Одещині цілодобово працює штаб ліквідації наслідків негоди та 93 бригади ДТЕК
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Негода дуже лютує у нас, особливо на півдні області. Вчора 26 листопада почало засипати снігом Болград, Ізмаїл. На Одещині перекриті траси. На жаль, без світла залишилося понад 200 населених пунктів. Працює 93 бригади ДТЕК, також цілодобово працює штаб ліквідації наслідків негоди. Багато людей опинилося у погодних пастках на трасах в автівках. А у деяких населених пунктах людей з цієї пастки допомагали діставати військові, залучаючи спеціальну техніку", - розказала депутатка Одеської районної ради.
За її словами, поки не було інформації про поновлення руху на трасі Одеса-Рені.
"У нас все ще мете. Вчора спецтехніка виїхала розчищати дороги, але було дуже небезпечно, тому що падало багато дерев і перекривало рух транспорту. Машини потроху рухаються, сподіваюся, що відновиться нормальний рух автотранспорту", - зауважила Валентина Шульц.
- 26 листопада Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, а школи перевели на дистанційне навчання
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