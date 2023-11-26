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Оновлено

На Одещині через негоду обмежили рух транспорту на трьох трасах

26 листопада, 2023 неділя
10:58
Суспільство зима, сніг

У неділю, 26 листопада, Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для вантажівок, а на одній - для усіх видів транспорту

Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Зазначається, що тимчасове перекриття руху для великовантажних транспортних засобів стосується автомобільних доріг загального користування державного значення М-15 Одеса - Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса - Южне.

Пізніше там додали, що рух трасою Одеса - Рені перекрито для усіх видів транспорту. Також введено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса.

"Рух тимчасово перекривається для великовантажного транспорту у зв'язку з погіршенням погодних умов (інтенсивний сніг, шквальний вітер та ожеледиця), з метою забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки та недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів", - йдеться у повідомленні.

Обмеження набули чинності з 08:30. Орієнтований час заборони руху становить 12 годин. 

"Просимо водіїв бути обачними на дорогах, та за можливості не виїжджати без нагальної потреби", - наголосили у Службі відновлення розвитку інфраструктури.

  • Напередодні в Українському гідрометеорологічному центрі попередили про те, що 26 та 27 листопада в Україні очікуються складні погодні умови. Профільні служби заявили про готовність до двох днів рясних снігопадів.
транспорт
негода
Одещина
погода в Україні
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