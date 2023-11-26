На Одещині через негоду обмежили рух транспорту на трьох трасах

Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Зазначається, що тимчасове перекриття руху для великовантажних транспортних засобів стосується автомобільних доріг загального користування державного значення М-15 Одеса - Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса - Южне.

Пізніше там додали, що рух трасою Одеса - Рені перекрито для усіх видів транспорту. Також введено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса.

"Рух тимчасово перекривається для великовантажного транспорту у зв'язку з погіршенням погодних умов (інтенсивний сніг, шквальний вітер та ожеледиця), з метою забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки та недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів", - йдеться у повідомленні.

Обмеження набули чинності з 08:30. Орієнтований час заборони руху становить 12 годин.

"Просимо водіїв бути обачними на дорогах, та за можливості не виїжджати без нагальної потреби", - наголосили у Службі відновлення розвитку інфраструктури.