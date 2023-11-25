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На Україну чекають два дні рясних снігопадів: як готуються профільні служби

25 листопада, 2023 субота
18:24
Суспільство сніг

В Україні 26 та 27 листопада очікуються складні погодні умови: профільні служби заявили про готовність до двох днів рясних снігопадів

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр

Там зазначили, що в Україні прогнозують складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності. 

"В Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; приріст снігового покриву у зазначених областях 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі", - йдеться у повідомленні.

В ДСНС відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому обговорили план дій у разі погіршення погодних умов у період 26-27 листопада.

"Під час засідання про готовність до реагування на надзвичайні події, пов’язані з негодою, доповіли представники ДСНС, Державної служби України з безпеки на транспорті, Національної поліції України, Агентства відновлення та керівники місцевих органів влади", - йдеться у повідомленні. 

За результатами засідання вирішили організувати цілодобову роботу штабів для координації дій місцевих органів влади та підприємств, що залучатимуться до ліквідації наслідків негоди у регіонах, де будуть несприятливі погодні умови. 

Крім того, особливу увагу приділятимуть безпеці дорожнього руху та очищенню автошляхів від снігу: снігоочисна техніка та всі необхідні служби працюватимуть у посиленому режимі. Якщо ж ситуація погіршиться, то можуть скасувати регулярні перевезення за певними напрямками та обмежити рух транспорту. Для транзитного транспорту підготують місця для тимчасових стоянок. 

Також за потреби для допомоги водіям на автошляхах розгортатимуть мобільні пункти незламності. 

"Закликаємо всіх громадян бути обережними під час перебування на вулиці. Водіїв просимо без потреби не виїжджати на власних автомобілях та користуватися громадським транспортом, а також не планувати поїздки на далекі відстані. У випадку потрапляння у небезпечну ситуацію телефонувати за номером 101 або 102", - наголосили у ДСНС. 

  • 27 листопада великогабаритному транспорту обмежать в'їзд до Києва в ранкові години: у столиці прогнозують сильний снігопад.
  • Київським школам рекомендують організувати освітній процес у змішаному форматі через прогнозовану негоду. Дитячі садки при цьому працюватимуть у звичайному режимі.
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