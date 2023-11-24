Київським школам рекомендують перейти на змішаний формат навчання. Коли і причина
У зв’язку із прогнозованим снігопадом у понеділок, 27 листопада, київським школам рекомендовано організувати освітній процес у змішаному форматі
Про це повідомляє офіційний портал Києва.
"Київським школам рекомендовано організувати освітній процес у змішаному форматі. При цьому має бути передбачено очний формат навчання для учнів, які перебуватимуть у закладі загальної середньої освіти, та дистанційний – для тих, які через погодні умови залишаться вдома", - йдеться в рекомендації щодо навчання в понеділок, 27 листопада.
Рішення прийняте під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Київ.
"У загальноосвітніх навчальних закладах триватимуть заняття. Проте, чи вести дітей до школи – вирішувати батькам. Для тих учнів, хто лишиться вдома, буде організовано дистанційне навчання. Дитячі садки при цьому працюватимуть у звичайному режимі", - пояснили у КМДА.
- 27 листопада великогабаритному транспорту обмежать в'їзд до Києва в ранкові години: у столиці прогнозують сильний снігопад.
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