Через прогнозований снігопад великогабаритному транспорту обмежать в'їзд до Києва
У понеділок, 27 листопада, великогабаритному транспорту обмежать в'їзд до Києва в ранкові години: у столиці прогнозують сильний снігопад
Про це інформує пресслужба КМДА.
Вказано, що відповідне рішення Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила в п'ятницю, 24 листопада, через прогнозований снігопад.
Таким чином у столиці планують мінімалізувати виникнення заторів та забезпечити безперебійний рух снігоприбиральної техніки.
"Просимо керівників підприємств із перевезення вантажів, зокрема на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста. Власників підприємств, що здійснюють організовані пасажирські перевезення на території області, за можливості, просимо обмежити поїздки в цей час", - наголосили у КМДА.
Водіїв легкових авто закликали надати перевагу громадському транспорту і попросили не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.
- 22 листопада столицю України накрив перший сніг. Зранку в Києві сталося 13 ДТП, унаслідок однієї з аварій загинула людина.
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