Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Києві випав перший сніг: понад 450 одиниць техніки виїхали на дороги

У Києві випав перший сніг: понад 450 одиниць техніки виїхали на дороги

22 листопада, 2023 середа
08:16
Суспільство Сніг у Києві

У ніч на середу, 22 листопада, столицю України накрив перший сніг. На дороги виїхали 297 одиниць техніки "Київавтодору" та понад 160 одиниць керуючих компаній

Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що спершу роботи відбуватимуться на спусках і підйомах, покритті із гранітної бруківки, мостах, головних дорожних артеріях міста. 

"Окрім того, 300 працівників бригад з ручного прибирання "Київавтодору" очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи. У дворах до прибирання снігу задіяно понад 160 одиниць техніки керуючих компаній, понад 4 тисячі працівників на місцях у черговому режимі", - йдеться у повідомленні.

Сніг у Києві

Фото: Деснянська РДА|Facebook

У КМДА закликали водіїв не паркуватися обабіч вулиць та доріг, аби не заважати працювати спецтехніці. А також бути уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 23 та 24 очікується помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

  • Учора Київська міська державна адміністрація попередила водіїв столиці про сніг і ожеледицю на дорогах: їх закликають подбати про безпеку.
Україна
дороги
Погода у Києві
новини Києва
погода в Україні
Читайте також:
ЗСУ
20 листопада, 2023 понедiлок
"Є шанс вийти до Криму": експерт Дикий про бойові дії на лівобережній Херсонщині
ЗСУ_ілюстративне
20 листопада, 2023 понедiлок
Наступний рік має стати часом для великої мобілізації в Україні, - військовий експерт Дикий
Львів-зима
21 листопада, 2023 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні посиляться морози
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.18
    Купівля 37.18
    Продаж 37.74
  • EUR
    Купівля 40.19
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
22 листопада
09:25
Ексклюзив
FPV-дрон KH-S7
FPV-дрони працюють 2-3 тижні, а далі їх потрібно замінювати: у роті "Ахіллес" 92-ої ОШБ розповіли причини
09:21
Сем Альтман
Очільник OpenAI Сем Альтман повернеться на свою посаду
09:09
Ексклюзив
У окупованому Мелітополі могла початися п'ята хвиля "націоналізації", - Федоров
09:04
Олександр Дубінський
У Мін'юсті розповіли, у яких умовах утримують Дубінського в СІЗО
08:43
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Атака РФ 21 листопада по Запоріжжю: пошкоджено понад 30 будинків
08:24
Оленегорський горняк, корабель РФ
Окупанти утримують у Чорному морі 5 кораблів, носіїв "калібрів" серед них немає
08:24
Ексклюзив
жінки-військові
Кількість жінок у ЗСУ більша, ніж в країнах НАТО, - співзасновниця Українського Жіночого Конгресу
08:21
Оновлено
Росія звинуватила Україну в атаці по окупованому Криму
08:04
Оновлено
Російська техніка
Засіб ППО, 17 артзасобів, 7 танків і 850 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
08:00
Оновлено
Обстріл Селидового 21 листопада
Атака РФ на Україну 21 листопада: на Донеччині ракети влучили у лікарню, під завалами лишається людина
08:00
OPINION
Василь Зима
Чому генералів попередили "не гратися в політику"
07:59
Ексклюзив
Валерій Чалий
Тільки колективна оборона: Чалий про майбутній захист України
07:56
Андрій Гордєєв
ЗМІ написали про виїзд ексголови Херсонської ОДА закордон - той заявив, що все законно
07:40
Огляд
на фото: Хав'єр Мілей
Обіцяв спалити Центробанк: хто такий Хав'єр Мілей – новообраний президент Аргентини
07:19
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Сили ППО збили всі запущені вночі "шахеди"
07:05
Ілон Маск
Мережа Х направить частину своїх доходів на гуманітарну допомогу для Ізраїлю, - Маск
07:05
OPINION
Віталій Портников
Польський уряд робить все, аби не вирішити ситуацію на кордоні з Україною, а ускладнити її. Колонка Віталія Портникова
06:50
Герасімов путін шойгу
У Кремлі намагаються вгамувати істерику щодо операцій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, - ISW
06:46
Оновлено
повітряна тривога
Нічна атака РФ: на Херсонщині є загиблий. На півночі України ППО знищила всі ворожі цілі
06:45
Марк Рютте
Прем'єр Нідерландів Рютте є фаворитом на посаду генсека НАТО, - Bloomberg
06:12
Оновлено
сектор Газа
Ізраїль проголосував за угоду з ХАМАСом про припинення вогню для обміну заручниками
06:03
Через звинувачення у шпигунстві: Сербія та Хорватія обмінялись висилкою дипломатів
05:46
прапори України та США
Пентагон не підтвердив скорочення поставок боєприпасів Україні на 30%
02:42
ЗАЕС
Запорізька АЕС перевела 5-й енергоблок у режим "холодного зупину" після витоку реагентів
01:49
КНДР провела випробування ракет
КНДР запустила військовий супутник-шпигун у космос: країни повідомили про порушення резолюцій ООН
01:27
Рада безпеки ООН
Понад 900 тис. людей біля лінії фронту в Україні відчувають найгострішу нестачу продовольства, яка посилиться взимку, - ООН
00:57
Binance
Голова Binance визнав себе винним у відмиванні грошей, найбільша у світі криптобіржа заплатить штраф $4,3 млрд
00:56
Тарас Степаненко та Федеріко К'єза (ліворуч)
Євро-2024: фінішував груповий етап відбору, визначився 21 фіналіст турніру
00:19
Угорщина
Угорщина створить агентство для виявлення іноземних впливів
00:02
Володимир Путін і Сергій Шойгу
"Втрати ЗСУ за місяць становили понад 13 700 осіб": добірка російських фейків за 21 листопада
2023, вiвторок
21 листопада
23:50
Лука Модріч (ліворуч), Хорватія - Вірменія
Євро-2024: Хорватія перемогла Вірменію та вийшла на ЧЄ, результати інших матчів 21 листопада
23:36
Магомед Мусаєв на тлі московського Кремля
Fоrbes розірвав угоду про продаж з мільярдером Расселом, за яким міг стояти олігарх з РФ Мусаєв
23:15
Соловйов та путін
"Сталіну земельку обіцяли": пропагандист Соловйов заявив про територіальні претензії РФ до Японії
22:39
Ексклюзив
Олег Синютка
Це невипадково: нардеп Синютка про вручення сьогодні трьох підозр народним депутатам
22:08
фейк
Росіяни запустили нову ІПСО: "для перемоги у війні має загинути 29 млн українців"
21:52
Молодіжна збірна України, Володимир Бражко (праворуч)
Україна перемогла Азербайджан у відборі молодіжного Євро-2025
21:51
Оновлено
НАБУ корупція в Україні суспільство кримінал
НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в сфері відновлення. Серед підозрюваних чинні нардепи, посадовці та бізнесмени
21:42
Ексклюзив
Чалий
Не дати Путіну підкорити Україну, але й не допустити поразки Росії: Чалий про стратегічну лінію США щодо війни в Україні
21:16
Іранська ракета Fateh-110
США попередили, що Іран планує передати РФ балістичні ракети
21:15
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
За добу на фронті сталося 33 боєзіткнення, ворог завдав 37 авіаударів по території України, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV