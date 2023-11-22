У Києві випав перший сніг: понад 450 одиниць техніки виїхали на дороги

Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що спершу роботи відбуватимуться на спусках і підйомах, покритті із гранітної бруківки, мостах, головних дорожних артеріях міста.

"Окрім того, 300 працівників бригад з ручного прибирання "Київавтодору" очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи. У дворах до прибирання снігу задіяно понад 160 одиниць техніки керуючих компаній, понад 4 тисячі працівників на місцях у черговому режимі", - йдеться у повідомленні.

Фото: Деснянська РДА|Facebook

У КМДА закликали водіїв не паркуватися обабіч вулиць та доріг, аби не заважати працювати спецтехніці. А також бути уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 23 та 24 очікується помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.