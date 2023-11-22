У Києві випав перший сніг: понад 450 одиниць техніки виїхали на дороги
У ніч на середу, 22 листопада, столицю України накрив перший сніг. На дороги виїхали 297 одиниць техніки "Київавтодору" та понад 160 одиниць керуючих компаній
Про це повідомляє КМДА.
Зазначається, що спершу роботи відбуватимуться на спусках і підйомах, покритті із гранітної бруківки, мостах, головних дорожних артеріях міста.
"Окрім того, 300 працівників бригад з ручного прибирання "Київавтодору" очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи. У дворах до прибирання снігу задіяно понад 160 одиниць техніки керуючих компаній, понад 4 тисячі працівників на місцях у черговому режимі", - йдеться у повідомленні.
Фото: Деснянська РДА|Facebook
У КМДА закликали водіїв не паркуватися обабіч вулиць та доріг, аби не заважати працювати спецтехніці. А також бути уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 23 та 24 очікується помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.
- Учора Київська міська державна адміністрація попередила водіїв столиці про сніг і ожеледицю на дорогах: їх закликають подбати про безпеку.
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