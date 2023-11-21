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КМДА попередила водіїв про сніг і ожеледицю на дорогах столиці

21 листопада, 2023 вiвторок
14:43
Суспільство ожеледиця сніг дорога

Київська міська державна адміністрація попередила водіїв столиці про сніг і ожеледицю на дорогах: їх закликають подбати про безпеку

Про це інформує пресслужба КМДА. 

"Найближчими днями в Києві очікується сніг, подекуди ожеледиця: водіїв закликають подбати про безпеку на дорозі", - йдеться в повідомленні. 

Міська влада закликала водіїв не паркуватися вздовж узбіччя доріг і на тротуарах під час снігопадів. Водіям також рекомендують не виїжджати за місто на авто, якщо погода погіршиться, оскільки це створюватиме затори, в які можуть потрапити снігоприбиральна техніка і машини екстрених служб. Містян закликали надавати перевагу громадському транспорту. 

"Наразі дорожня техніка готова виїжджати на превентивну обробку вулиць. Загалом Київавтодор підготував 533 одиниці спеціальної техніки. Для обробки покриттів заготовлено 17,3 тис. тонн солі та 54,5 тис. тонн піску", - повідомили в КМДА. 

У ДСНС додали, що ожеледиця на дорогах можлива по всій Україні окрім крайнього півдня. Такі погодні умови можуть погіршити рух транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. 

"Закликаємо пішоходів і водіїв бути пильними й дотримуватися ПДР та елементарних правил безпеки", - наголосили надзвичайники. 

  • У середу, 22 листопада, в більшості областей України спостерігатимуться низькі температури, позначку "плюс" можна буде побачити на термометрах лише на півдні та на Закарпатті. А справжні морози прийдуть вже наприкінці тижня. 
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