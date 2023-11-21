Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні посиляться морози
У середу, 22 листопада, в більшості областей України спостерігатимуться низькі температури, позначку "плюс" можна буде побачити на термометрах лише на півдні та на Закарпатті. А справжні морози прийдуть вже наприкінці тижня
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Так, за її даними, 22 листопада в Україні буде холодно та вогко. Вночі очікується -3...-9 °C, на північному сході -7...-12 °C.
Протягом дня буде також холодно -2...-7 °C. У південній частині та на Закарпатті - трохи тепліше +2...+7 °C, в Криму +5...+12 °C.
На півдні, подекуди в центральних, західних областях, на Луганщині та Донеччині також очікуються дощ та мокрий сніг. Натомість на півночі та на Харківщині переважно без опадів.
У столиці можливий мокрий сніг
У Києві 22-го листопада вночі передбачається -2...-5 °C, вдень -1...-3 °C.
Без істотних опадів, хіба що подекуди - невеликий мокрий сніг.
Коли очікувати посилення морозів
Синоптик наголошує, що в ніч на четвер, 23 листопада, морози в Україні посиляться. Проте вже 24-25 листопада очікується потепління.
Крім того, за попередніми прогнозами, на кінець тижня, 26 листопада, в Україну завітає активний циклон. Тому погода ускладниться - спостерігатиметься дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу і сильний вітер.
- Напередодні синоптикиня прогнозувала, що масивніші опади в Україні слід очікувати ближче до вихідних.
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