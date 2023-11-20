Температура знизиться до "мінусів", на заході дощі перетворяться у мокрий сніг: прогноз погоди на 21 листопада від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.



Так, у західних регіонах вночі температура триматиметься 0-+4 °C, а вдень ще потепліє до +4+9 °C.



Натомість в областях на заході очікується дощ, а у Карпатах сніг. Опади дійдуть також до Вінниччини та Житомирщини, дощ часом переходитиме у мокрий сніг.

Водночас решта території України завтра утримається від опадів.

Температура повітря передбачається низькою: вночі -1-6°C, на крайній півночі до -5-8 °C, вдень від -3 °C до +3 °C. На півдні вдень очікується +4+9 °C, в Криму до +10 °C.

Погода в Києві

У столиці 21 листопада погода очікується холодною.

Вночі очікуються 3-5 °C морозу, вдень 0-2 °C морозу.



Опади малоймовірні та навіть можливі прояснення сонця.

Прогноз на тиждень

Синоптик зазначає, що з найближчої синоптичної перспективи найхолоднішими ночами в Україні будуть середа та четвер 22 та 23 листопада. У ці дні температура повітря опуститься до -5-12 °C, на півночі та північному сході можливо до -12-14 °C.

Опадів у країні побільшає ближче до п'ятниці та суботи 25-26 листопада. За даними синоптика, тоді в Україну ввірветься черговий активний циклон із дощами, мокрим снігом та сильним вітром.