Температура знизиться до "мінусів", на заході дощі перетворяться у мокрий сніг: прогноз погоди на 21 листопада від Наталки Діденко
У вівторок, 21 листопада, температура у деяких регіонах України опуститься до -6 °C та -8 °C, на заході можливий мокрий сніг. Водночас масивніші опади слід очікувати ближче до вихідних
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Так, у західних регіонах вночі температура триматиметься 0-+4 °C, а вдень ще потепліє до +4+9 °C.
Натомість в областях на заході очікується дощ, а у Карпатах сніг. Опади дійдуть також до Вінниччини та Житомирщини, дощ часом переходитиме у мокрий сніг.
Водночас решта території України завтра утримається від опадів.
Температура повітря передбачається низькою: вночі -1-6°C, на крайній півночі до -5-8 °C, вдень від -3 °C до +3 °C. На півдні вдень очікується +4+9 °C, в Криму до +10 °C.
Погода в Києві
У столиці 21 листопада погода очікується холодною.
Вночі очікуються 3-5 °C морозу, вдень 0-2 °C морозу.
Опади малоймовірні та навіть можливі прояснення сонця.
Прогноз на тиждень
Синоптик зазначає, що з найближчої синоптичної перспективи найхолоднішими ночами в Україні будуть середа та четвер 22 та 23 листопада. У ці дні температура повітря опуститься до -5-12 °C, на півночі та північному сході можливо до -12-14 °C.
Опадів у країні побільшає ближче до п'ятниці та суботи 25-26 листопада. За даними синоптика, тоді в Україну ввірветься черговий активний циклон із дощами, мокрим снігом та сильним вітром.
- 20 листопада на вершині Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах падає сніг, там також спостерігається туман і тримається мороз.
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