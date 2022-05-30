Через нелюдські умови утримання померло 10 мирних мешканців: військовому росармії заочно повідомили про підозру
Прокурори Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру одному з військовослужбовців збройних сил Росії, причетному до смерті 10 цивільних мешканців, яких утримували в підвалі Ягіднянської школи на Чернігівщині
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
Одному з військовослужбовців збройних сил РФ повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Як з'ясували слідчі, підозрюваний під час окупації села Ягідне Чернігівської області з 3 по 30 березня 2022 року спільно з іншими озброєними військовослужбовцями РФ, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, насильно помістили в підвальне приміщенні школи близько 350 місцевих мешканців. Серед них було 77 дітей, зокрема 5 немовлят.
Перед тим, як помістити людей у підвал, їх привселюдно роздягали за мінусової температури повітря, проводили обшук та огляд. При цьому російські окупанти усвідомлювали, що підвал Ягіднянської школи був непридатний для проживання в ньому людей. У приміщенні були відсутні вентиляційні засоби доступу свіжого повітря, штучного або природного освітлення. Також там не було ні водопостачання, ні водовідведення, вбиральні, а також місць для сидіння й відпочинку, засобів приготування їжі. Люди перебували у приміщенні в антисанітарних умовах, що загрожувало їхньому життю та здоров’ю.
Через нелюдські умови утримання й заборону покидати приміщення підвалу померло 10 мирних мешканців.
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