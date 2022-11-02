Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Росіяни активно проводять логістику через Маріуполь. Сухопутний коридор через Маріуполь, про який вони мріяли, працює. Щодо цивільних осіб ніякого руху не спостерігається в жоден бік. З 27 жовтня росіяни заборонили вʼїзд вантажівок на Кримський міст. Тому всі вони їдуть через Маріуполь", - розповів Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя додав, що росіяни активно ремонтують всі дороги на окупованих територіях Донецької області.

"Маріуполем взагалі ніколи проїздили вантажівки вагою 40 тонн. Це завжди було заборонено. Зараз же росіяни не соромляться проїжджати містом. Навіть корки зʼявились через ці великі тягачі. Тому окупанти ремонтують та приводять до ладу дорогу з Новоазовська до Криму. А також йде ремонт усіх доріг на окупованих територіях Донецької області", - додав він.

26 жовтня до тимчасово окупованого Маріуполя прибуло чотири КамАЗи з мобілізованими росіянами.

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині 29 жовтня пролунали звуки відльотів

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