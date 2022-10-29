У Маріуполі чутно вибухи
У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині 29 жовтня лунають звуки відльотів
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
Відльоти лунають у Центральному районі біля ринку "Азовський" (поряд із новим російським кварталом). Також вибухи чутно в Лівобережному районі поблизу колишнього пивзаводу.
"Джерела з міста кажуть, що схоже на використання систем ППО С-300. Можливо, це пов’язано з військовою ситуацією по лінії Вугледара - Волновахи", - зауважив Петро Андрющенко.
Крім того, вибухи лунають поблизу площі Перемоги в Лівобережному районі: детонують снаряди через знесення будинків.
- 26 жовтня до тимчасово окупованого Маріуполя прибуло чотири КамАЗи з мобілізованими росіянами.
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