Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

Відльоти лунають у Центральному районі біля ринку "Азовський" (поряд із новим російським кварталом). Також вибухи чутно в Лівобережному районі поблизу колишнього пивзаводу.

"Джерела з міста кажуть, що схоже на використання систем ППО С-300. Можливо, це пов’язано з військовою ситуацією по лінії Вугледара - Волновахи", - зауважив Петро Андрющенко.

Крім того, вибухи лунають поблизу площі Перемоги в Лівобережному районі: детонують снаряди через знесення будинків.

26 жовтня до тимчасово окупованого Маріуполя прибуло чотири КамАЗи з мобілізованими росіянами.

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