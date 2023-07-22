Через обстріл біля Костянтинівки загинув поліцейський

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Життя старшого інспектора сектору кадрового забезпечення Краматорського РУП Михайла Грицака обірвалося під час служби біля рідної Костянтинівки. У загиблого залишилися батьки, дружина та 11-річна донька", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Михайло залишився допомагати цивільним мешканцям біля лінії фронту. Він виїжджав на місця ракетних ударів, під обстрілами документував воєнні злочини росіян.

"Мріяв про перемогу, наполегливо тренувався та відточував свої навички, щоб врятувати більше людей. Десять років співробітник поліції дбав про безпеку та захищав громадян", - написали в поліції.