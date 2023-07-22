Про це інформує Сумська ОВА.

"Близько десятої години ранку обстрілу зазнало одне із селищ Краснопільської громади. Було зафіксовано 14 вибухів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Їх доставили до медичного закладу.

У ОВА додали, що було зруйновано будинки людей та об'єкти цивільної інфраструктури.