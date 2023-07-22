Росіяни вдарили з артилерії по селищу на Сумщині: один загиблий, є поранені
Російська окупаційна армія у середу, 22 липня, обстріляла з артилерії одне із селищ Краснопільської громади Сумської області, унаслідок чого одна людина загинула та ще троє отримали поранення
Про це інформує Сумська ОВА.
"Близько десятої години ранку обстрілу зазнало одне із селищ Краснопільської громади. Було зафіксовано 14 вибухів", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок російського обстрілу одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Їх доставили до медичного закладу.
У ОВА додали, що було зруйновано будинки людей та об'єкти цивільної інфраструктури.
- У червні генерал Сергій Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися. "Ворог із незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи. Росіяни ведуть вогонь із РСЗВ, артилерії та завдають ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами", - зазначив він.
- 10 липня влада Сумської області після консультацій із військовими ухвалила рішення щодо евакуації людей із п’ятикілометрової зони від державного кордону України.
- 14 липня заступник Сумської районної адміністрації Володимир Біцак в етері Еспресо розповів, що вже складаються списки людей, які бажають евакуюватись з прикордонних громад Сумщини через постійні обстріли з території РФ.
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