Через обстріли Метінвест законсервує Авдіївський коксохім

Про це Метінвест повідомляє у своїй заяві.

Як пояснюють у компанії, всіх працівників, які можуть виконувати свої обов’язки віддалено, перевели на дистанційну роботу ще з березня. Також максимально зменшили кількість персоналу, який працює на промислових майданчиках заводу.

"Однак, продовжують працювати фахівці, які забезпечують зберігання промислових потужностей АКХЗ у період воєнних дій. Більшість з них, нажаль, опинилися 3 травня під ворожим обстрілом після робочої зміни. Атака окупантів була швидка та прицільна. Спеціалісти підприємства навіть не встигли повернутися до заводу до бомбосховищ, які сьогодні стали укриттям для співробітників та жителів Авдіївки", – пояснюють у Метінвесті.

На території заводу діють 7 сховищ, у яких можуть розміститися 2,5 тисячі людей. Вони забезпечені генераторами, медикаментами, питною водою та продуктами харчування для тривалого перебування.

Також у Метінвесті заявляють, що готові вивозити усіх співробітників та членів їхніх родин, які хочуть залишити небезпечну зону.