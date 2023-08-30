Через потужні зливи у Варшаві затопило трасу, у Тбілісі зруйновано будинок і пошкоджено ЛЕП

Про наслідки зливи в Польщі пише RMF24.

Зазначається, що через затоплення кількасотметрової ділянки траси S8, яка проходить у скляному тунелі, на прилеглих вулицях утворюються затори. Також під водою опинилися лінії швидкісної автомагістралі в напрямку Познані та Білостока.

Відповідні служби працюють над відкачуванням води із затоплених підвалів і вулиць. Однією з причин підтоплень, є гілки та листя, які забивають дощові канави.

Крім того, повідомляється про локальні затоплення. Зокрема, у варшавському районі Беляни затопило підвал дитячого садка. Дітей перевели на верхній поверх, на місці працюють дві пожежні бригади.

Про зливу в Тбілісі інформує інформаційний портал "Новини-Грузія".

Національне агентство навколишнього середовища Грузії вказало, що за три години дощу випав вдвічі більший об'єм опадів, ніж під час повені, яка пройшла у Тбілісі у 2015 році.

Було затоплено вулиці, будинки, підземні переходи, пошкоджено лінії електропередач та повалено дерева. У одному з будинків обвалилася стіна: сім'ю, яка у ньому проживала, евакуювали.

"Зливу не витримали дахи деяких новобудов - дощ йшов просто в під'їздах і квартирах. Продірявилися і вітражі тбіліського аеропорту. Вода йшла по стінках вагонів метро, а пасажири багатьох автобусів опинилися по коліно у воді", - йдеться у повідомленні.