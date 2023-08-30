Через потужні зливи у Варшаві затопило трасу, у Тбілісі зруйновано будинок і пошкоджено ЛЕП
У Польщі та Грузії пройшли потужні зливи: у Варшаві затопило трасу, вулиці та підвали, у Тбілісі внаслідок рекордних опадів зруйновано будинок, пошкоджено лінії електропередачі, під водою опинилися дороги та підземні переходи
Про наслідки зливи в Польщі пише RMF24.
Зазначається, що через затоплення кількасотметрової ділянки траси S8, яка проходить у скляному тунелі, на прилеглих вулицях утворюються затори. Також під водою опинилися лінії швидкісної автомагістралі в напрямку Познані та Білостока.
Відповідні служби працюють над відкачуванням води із затоплених підвалів і вулиць. Однією з причин підтоплень, є гілки та листя, які забивають дощові канави.
Крім того, повідомляється про локальні затоплення. Зокрема, у варшавському районі Беляни затопило підвал дитячого садка. Дітей перевели на верхній поверх, на місці працюють дві пожежні бригади.
Про зливу в Тбілісі інформує інформаційний портал "Новини-Грузія".
Національне агентство навколишнього середовища Грузії вказало, що за три години дощу випав вдвічі більший об'єм опадів, ніж під час повені, яка пройшла у Тбілісі у 2015 році.
Було затоплено вулиці, будинки, підземні переходи, пошкоджено лінії електропередач та повалено дерева. У одному з будинків обвалилася стіна: сім'ю, яка у ньому проживала, евакуювали.
"Зливу не витримали дахи деяких новобудов - дощ йшов просто в під'їздах і квартирах. Продірявилися і вітражі тбіліського аеропорту. Вода йшла по стінках вагонів метро, а пасажири багатьох автобусів опинилися по коліно у воді", - йдеться у повідомленні.
- 28 серпня стало відомо, що за два дні сильних дощів у центральній китайській провінції Хунань евакуювали більш ніж три тисячі мешканців. Станція Sangzhi на річці Лішуй зафіксувала рівень води 259 метрів - він піднявся на понад 10 метрів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.15
- EUR Купівля 40.61Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе