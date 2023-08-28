У Китаї через сильні зливи евакуювали понад 3 тисячі людей
За два дні сильних дощів у центральній китайській провінції Хунань більше ніж три тисячі мешканців були евакуйовані
Про це інформує Xinhua з посиланням на дані провінційного штабу боротьби з повенями та посухою.
Зазначається, що з суботи, 26 серпня, на північному заході Хунані тривають проливні дощі. Крім того, були запущені плани надзвичайного реагування на паводки у чотирьох регіонах Китаю.
Станція Sangzhi на річці Лішуй зафіксувала рівень води 259 метрів - він піднявся на понад 10 метрів.
До того ж сильні дощі призвели до міських повеней у низинних районах округу Санчжі й затопили декілька будинків. Крім того, дороги вздовж річки Лішуй стали непроїзними через повінь, а кілька окружних і селищних доріг зазнали значного руйнування через інтенсивні опади.
- 6 серпня повідомлялося, що у Китаї після природних катаклізмів, які сталися минулого місяця, постраждали понад 16 мільйонів осіб, з них 147 людей загинули або зникли безвісти.
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