У Китаї внаслідок стихійних лих у липні постраждали 16 млн мешканців
У Китаї після природних катаклізмів, які сталися минулого місяця, постраждали понад 16 мільйонів осіб, з них 147 людей загинули або зникли безвісти
Про це повідомляє CGTN.
Крім цього, стихія призвела до руйнування 4300 житлових будинків, серйозного пошкодження 8400 будівель і незначних пошкоджень ще близько 40 тисяч. Загалом з найбільш постраждалих територій терміново переселено в тимчасове житло 703 тис. осіб.
Від негоди постраждало і близько 3,1 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь.
Як зазначає МНС країни, внаслідок повеней, тайфунів та геологічних катаклізмів загальні економічні збитки склали понад $5,7 млрд.
Північні регіони Китаю, зокрема Пекін, муніципалітет Тяньцзінь та провінція Хебей, зазнали найбільшого лиха у липні через потужний тайфун "Доксурі". Наприкінці місяця населені пункти стали жертвами рясних дощів та сильних вітрів, які призвели до різкого зростання рівня води у 262 річках.
- Також внаслідок сильних злив північ, північний захід та частину центральної Словенії 4 серпня накрили повені. Попередньо троє людей загинули, кілька тисяч евакуйовані.
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