Про це повідомляє CGTN.

Крім цього, стихія призвела до руйнування 4300 житлових будинків, серйозного пошкодження 8400 будівель і незначних пошкоджень ще близько 40 тисяч. Загалом з найбільш постраждалих територій терміново переселено в тимчасове житло 703 тис. осіб.

Від негоди постраждало і близько 3,1 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь.

Як зазначає МНС країни, внаслідок повеней, тайфунів та геологічних катаклізмів загальні економічні збитки склали понад $5,7 млрд.

Північні регіони Китаю, зокрема Пекін, муніципалітет Тяньцзінь та провінція Хебей, зазнали найбільшого лиха у липні через потужний тайфун "Доксурі". Наприкінці місяця населені пункти стали жертвами рясних дощів та сильних вітрів, які призвели до різкого зростання рівня води у 262 річках.