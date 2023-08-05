У Словенії після сильних злив почалася повінь: троє людей загинули

Про це повідомляє RTV SLO.

Наразі поліція країни підтвердила три смерті внаслідок повені. Зокрема загинула жінка в районі міста Камнік, а також двоє голландських альпіністів, що померли від ударів блискавки в горах в районі Краня.

Як зазначає Департамент гідрологічного прогнозу, небезпека ще не минула. Фокус опадів, ймовірно, зміститься на схід Словенії, а зливи закінчаться лише у ніч на неділю.

Як пише видання DELO, близько чотирьох тисяч людей були евакуйовані з Цельє. Близько 12 тисяч жителів міста залишаються без світла внаслідок негоди. Через повені також неможливо дістатися до муніципалітетів Луче та Солчава.