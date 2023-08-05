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У Словенії після сильних злив почалася повінь: троє людей загинули

5 серпня, 2023 субота
01:47
Світ Словенія світ повінь погода

Внаслідок сильних злив північ, північний захід та частину центральної Словенії 4 серпня накрили повені. Попередньо троє людей загинули, кілька тисяч евакуйовані

Про це повідомляє RTV SLO.

Наразі поліція країни підтвердила три смерті внаслідок повені. Зокрема загинула жінка в районі міста Камнік, а також двоє голландських альпіністів, що померли від ударів блискавки в горах в районі Краня.

Як зазначає Департамент гідрологічного прогнозу, небезпека ще не минула. Фокус опадів, ймовірно, зміститься на схід Словенії, а зливи закінчаться лише у ніч на неділю.

Як пише видання DELO, близько чотирьох тисяч людей були евакуйовані з Цельє. Близько 12 тисяч жителів міста залишаються без світла внаслідок негоди. Через повені також неможливо дістатися до муніципалітетів Луче та Солчава.

  • Нагадаємо, у Грузії в гірському районі Рача 3 серпня стався зсув біля курортного селища Шові, який забрав життя щонайменше 6 жителів, з кількома десятками людей немає зв'язку.
Словенія
повінь
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