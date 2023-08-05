У Словенії після сильних злив почалася повінь: троє людей загинули
Внаслідок сильних злив північ, північний захід та частину центральної Словенії 4 серпня накрили повені. Попередньо троє людей загинули, кілька тисяч евакуйовані
Про це повідомляє RTV SLO.
Наразі поліція країни підтвердила три смерті внаслідок повені. Зокрема загинула жінка в районі міста Камнік, а також двоє голландських альпіністів, що померли від ударів блискавки в горах в районі Краня.
Як зазначає Департамент гідрологічного прогнозу, небезпека ще не минула. Фокус опадів, ймовірно, зміститься на схід Словенії, а зливи закінчаться лише у ніч на неділю.
Як пише видання DELO, близько чотирьох тисяч людей були евакуйовані з Цельє. Близько 12 тисяч жителів міста залишаються без світла внаслідок негоди. Через повені також неможливо дістатися до муніципалітетів Луче та Солчава.
- Нагадаємо, у Грузії в гірському районі Рача 3 серпня стався зсув біля курортного селища Шові, який забрав життя щонайменше 6 жителів, з кількома десятками людей немає зв'язку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.92
Купівля 36.92Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе