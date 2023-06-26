Через Пригожина Штатам передали "ядерний меседж"
Хто й навіщо підказав пригожинцям рипнутися (буцімто) убік Борисоглібська, начебто з метою захопити "375 об'єкт С" МО РФ
Щодо "повстання Пригожина": чи була це "постановка"?
Гадаю, що повністю ні, а частково так.
Власне, такого роду політичні сценарії завжди передбачають, що більша частина акторів діють цілком серйозно, але хтось, хто знає більше, прораховує їхні дії та наслідки цих дій наперед і різними способами спрямовує ці дії у вигідне йому річище.
Хоча може й прорахуватися (наприклад, з Майданом не вийшло повторити мінську "Площу", хоча такий задум явно був, і це пробували щонайменше двічі). Але такі прорахунки стаються нечасто.
Пригожин явно діяв серйозно, для нього це не був театр. Його загнали в кут контрактами з МО РФ, й він шукав вихід із цього кута.
Ще серйозніше це було для його "вагнерівців".
Але ясно, що Пригожин діяв не сам. А отже, хтось його "вів" і йому так чи так "підігравав".
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Принаймні хтось наказав російській армії в Ростові не чинити опір "вагнерівцям" навіть під час захоплення ними штабних будівель (а як же статут гарнізонної, комендантської та караульної служби?).
А ще цікавіше — хто й навіщо підказав пригожинцям рипнутися (буцімто) убік Борисоглібська, начебто з метою захопити "375 об'єкт С" МО РФ. Причому до об'єкта вони буцімто дійшли, але жодних боїв за нього не вели — так само як кадирівці, які підійшли до Ростова впритул, але сутичок з вагнерівцями так і не почали, а просто "позначили свою присутність".
Ну не збирався ж Пригожин серйозно зайнятися ядерним шантажем?
А якби справді збирався, чому не пошукав аналогічні об'єкти ближче до Ростова?
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Отже, це був меседж.
І не від Пригожина.
І не Путіну.
Радше за все — Білому дому.
Бо саме там з цього приводу є фобія № 1.
Цікаво лише, від кого саме у РФ.
Може, колись дізнаємося.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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