Найкращий товар зі всіх, які будь-коли намагався продавати путінський Кремль — це страх.

Йому цей товар чудово відомий, бо найбільше боїться він сам — за можливу втрату своєї влади. А найкращий спосіб приховати свій страх — це залякати інших.

Але цей товар йшов у кількох різновидах.

Для росіян — страх втратити свою імперію, яка для більшості з них є єдиною політичною ідентичністю (альтернативи Кремль старанно повинищував скрізь де міг). Світ без Росії — це така екзистенційна катастрофа, що для запобігання їй можна піти на будь-які злочини.

Світ без Росії — це така екзистенційна катастрофа для росіян, що для запобігання їй можна піти на будь-які злочини

Для Заходу — страх військового зіткнення, яке може поламати так нелегко здобутий добробут. А на додачу, знов-таки, страх втратити на мапі світу цю імперію, бо після цього полетить шкереберть вся звична картина глобального устрою й доведеться будувати якусь нову. Тому на Заході постає схожа теза: світ без Росії — це така екзистенційна катастрофа, що для запобігання їй можна пробачити Росії дуже багато злочинів.

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Світ без Росії — це така екзистенційна катастрофа для Заходу, що для запобігання їй можна пробачити Росії дуже багато злочинів

Не купили цей кремлівський товар лише українці. І не тому, що не боялися, а тому, що життя під чоботом Росії для нас страшніше за збройний опір. Зараз принаймні українці б'ються за своє. А якби піддалися — все одно гинули б, але вже за чужі імперські інтереси.

Imperium Russicum delendum est.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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