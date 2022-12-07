Через ракетні удари РФ пошкоджено 350 газових об'єктів в Україні

Про це повідомляє Reuters з посиланням на голову НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

За словами керівника державної енергетичної компанії, нещодавні атаки РФ на Україну пошкодили 350 об’єктів видобутку природного газу. Хоча видобуток має бути відновлений здебільшого до кінця року.

"Ми всі розуміємо, що енергія – це ще одна зброя... і ми зазнали серйозних ударів російськими ракетами в частині нашої інфраструктури, й також постраждала інфраструктура видобутку газу", – сказав Чернишов.

Він зазначив, що втрата газовидобувних потужностей становить близько 700 мільйонів доларів.

"Ми розпочали опалювальний сезон – очікуємо, що він буде найважчим", – додав Чернишов.

Також Олексій Чернишов, який очолив НАК "Нафтогаз України" в листопаді цього року. повідомив, що ще одним з пріоритетів залишається виведення компанії з дефолту, про який Нафтогаз оголосив в липні й таким чином став першою українською компанією, яка зробила це з початку російського вторгнення 24 лютого.

Раніше військові РФ вдарили ракетою по газорозподільчому пункту на Запоріжжі.

Нафтогаз запросив постачання додаткового газу для проходження зими в Україні.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb