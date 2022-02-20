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Головна війна з Росією Через регулярні обстріли на лінії розмежування закрили КПВВ "Щастя"

Через регулярні обстріли на лінії розмежування закрили КПВВ "Щастя"

20 лютого, 2022 неділя
10:01
війна з Росією КПВВ "Щастя"

Через постійні обстріли з боку російських окупантів на лінії розмежування було призупинено роботу КПВВ "Щастя"

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил. 

Зазначається, що 19 лютого російські окупанти тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів прицільно обстріляли КПВВ "Щастя". 

"Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ "Щастя" є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Такі дії російсько-окупаційних військ ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ. Завдяки безперебійному функціонуванню цього дорожнього коридору люди мали можливість рятуватись від складної соціально-економічної ситуації, яку на тимчасово окупованих територіях України створила окупаційна адміністрація РФ", - заявили у штабі ООС. 

Виходячи з цього, командувачем Об’єднаних сил було прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ "Щастя" з 8 години 20 лютого 2022 року на період існування загрози.
 

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щастя
обстріли
КПВВ
ООС
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