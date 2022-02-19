З'явилося відео обстрілу пожежної частини та КПП у Щасті

Відеозапис опубліковано на сайті відомства, інформує Еспресо.TV.



Читайте також: Хочете знати, що буде з Європою? Дивіться на Україну - Тімоті Снайдер



"Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32", - йдеться у супровідному тексті.





Учора, 18 лютого, російсько-окупаційні війська також вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.

Під ча обстрілу особовий склад знаходився в рукавній вежі. Жертв та постраждалих немає.Нагадаємо, 19 лютого 2022 року приблизно об 11:35 надійшла інформація, що в Щастинському районі Луганської області, а саме в мscns Щастя стався обстріл.Росіяни та найманці також вели вогонь із 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".