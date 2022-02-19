З'явилося відео обстрілу пожежної частини та КПП у Щасті
Державна служба України із надзвичайних ситуацій оприлюднила здійснений сьогодні, 19 лютого 2022 року, обстріл пожежної частини в підконтрольному українській владі місті Щастя Луганської області
Відеозапис опубліковано на сайті відомства, інформує Еспресо.TV.
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"Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32", - йдеться у супровідному тексті.
Під ча обстрілу особовий склад знаходився в рукавній вежі. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, 19 лютого 2022 року приблизно об 11:35 надійшла інформація, що в Щастинському районі Луганської області, а саме в мscns Щастя стався обстріл.
Росіяни та найманці також вели вогонь із 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".
- Учора, 18 лютого, російсько-окупаційні війська також вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.
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