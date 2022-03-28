Через ризик провокацій з боку окупантів гуманітарних коридорів 28 березня не відкриватимуть

Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук, передає Еспресо.TV.

"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", – зазначила вона.



