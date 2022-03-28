Через ризик провокацій з боку окупантів гуманітарних коридорів 28 березня не відкриватимуть
Про ймовірність провокацій попередили українські розвідники
Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук, передає Еспресо.TV.
"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", – зазначила вона.
- Нагадаємо, 27 березня на Харківщині росіяни розстріляли родину в машині, загинула трирічна дитина
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