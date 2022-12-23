Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Через збільшення генераторів в Україні збільшився і попит на пальне щонайменше на 10%. І ця цифра буде збільшуватись. Оскільки кількість генераторів, які ввозяться в Україну щодня збільшується. Тому до якої межі збільшиться використання пального зараз спрогнозувати важко", - пояснив Льоушкін.



Директор групи компаній PRIME наголосив, що логістика з постачанням пального в Україну працює в обмежених можливостях.

"Збільшення використання генераторів і пального значно більше навантажує логістику в країну. І зараз в Україні дуже обмежені можливості з логістики. Ми завозимо пальне в Україні в дуже обмежених кількостях", - додав він.

Київ 22 грудня отримав від Данії 9 потужних генераторів, вісім із яких встановлять у котельнях для забезпечення теплопостачання в оселях містян

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