Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київ прийняв чергову партію гуманітарної допомоги від наших партнерів – датчан. 9 потужних генераторів прибули із Оденсе – міста-побратима Києва", - написав він.

За його словами, один із генераторів встановлять у Київському геріатричному пансіонаті, де живуть самотні пенсіонери та люди з інвалідністю. Інші 8 генераторів фахівці Київтеплоенерго встановлять у котельнях, аби на час вимкнень світла кияни були забезпечені теплом в оселях, наголосив Кличко.

Раніше стало відомо, що уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.

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