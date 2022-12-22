Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів
Київ 22 грудня отримав від Данії 9 потужних генераторів, вісім із яких встановлять у котельнях для забезпечення теплопостачання в оселях містян
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Київ прийняв чергову партію гуманітарної допомоги від наших партнерів – датчан. 9 потужних генераторів прибули із Оденсе – міста-побратима Києва", - написав він.
За його словами, один із генераторів встановлять у Київському геріатричному пансіонаті, де живуть самотні пенсіонери та люди з інвалідністю. Інші 8 генераторів фахівці Київтеплоенерго встановлять у котельнях, аби на час вимкнень світла кияни були забезпечені теплом в оселях, наголосив Кличко.
- Раніше стало відомо, що уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 22 грудня повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури.
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