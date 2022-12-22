Данія виділила ще $43 млн на військову допомогу Україні

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Данії.

"Боротьба України за свободу – це також наша та Європи боротьба за свободу. Саме тому уряд разом із партіями в парламенті прийняв рішення про виділення Україні ще 300 млн данських крон", - заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

Він додав, що уряд Данії і надалі надаватиме фінансову, військову та гуманітарну підтримку українцям.

За інформацією оборонного відомства Данії, кошти буде виділено з бюджету міністерства оборони та передано Міжнародному фонду для України, який очолює Велика Британія.

Нагадаємо, нещодавно уряд Данії передав Миколаєву 50 систем очищення води, щоб допомогти місту пережити зиму.

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