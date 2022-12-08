Уряд Данії передає Миколаєву 50 сучасних систем очищення води

Про це повідомило посольство України в Данії.

Системи для очищення води передало міністерство закордонних справ Данії через партнерську організацію – Данську раду з питань біженців.

"Перші очисні системи вже доставлені та встановлені по місту. Вони подаватимуть не лише питну воду, а й чисту воду для центрального опалення", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на початку жовтня Данія, Норвегія й Німеччина ухвалили рішення про фінансування виробництва 16 гаубиць для України.

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