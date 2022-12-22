Євросоюз передасть Україні ще 900 електрогенераторів

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми мобілізуємо 900 генераторів для забезпечення живлення країни, зокрема, лікарень. Ми також відправляємо мільйони енергоощадних лампочок. Ми з вами. Світло буде", - написала вона.

Раніше президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн опублікувала фото будівлі Єврокомісії, повністю зануреної у темряву.

"Дорогий Володимире Зеленський, ви закликали світ сьогодні увечері вимкнути світло на знак солідарності з українцями… І ми вас почули", - прокоментувала вона.

15 грудня стало відомо, що США передали Києву спецтехніку та генератори для котелень та станцій теплопостачання.

18 грудня стало відомо, що уряд Латвії виділить 560 тисяч євро на купівлю генераторів для українських медіа.

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