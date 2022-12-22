Євросоюз передасть Україні ще 900 електрогенераторів
Україна отримає від Європейського Союзу ще 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури , а також енергоощадні лампочки
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми мобілізуємо 900 генераторів для забезпечення живлення країни, зокрема, лікарень. Ми також відправляємо мільйони енергоощадних лампочок. Ми з вами. Світло буде", - написала вона.
Раніше президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн опублікувала фото будівлі Єврокомісії, повністю зануреної у темряву.
"Дорогий Володимире Зеленський, ви закликали світ сьогодні увечері вимкнути світло на знак солідарності з українцями… І ми вас почули", - прокоментувала вона.
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