Латвія виділить 560 тисяч євро на купівлю генераторів для українських медіа

Про це повідомило видання Delfi.

Відомо, що сума буде передана до латвійської Ради суспільних електронних ЗМІ (SEPLP) на придбання дизельних генераторів, необхідних для роботи державних суспільних телерадіокомпаній України.

Видання повідомляє, що 29 листопада міністр культури України Олександр Ткаченко звернувся до колег у країнах Євросоюзу з проханням надати всю можливу підтримку українському культурному сектору та ЗМІ, щоб пережити зиму. Особливо українські мас-медіа потребують дизельних генераторів.

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Кабмін Латвії вирішив виділити майже 560 тисяч євро з держбюджету для закупівлі генераторів для потреб України.

Як відомо, 29 червня у Львові між міністерства культури Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини та України підписали Львівську декларацію, яка, зокрема, оцінює можливості створення спеціального фонду підтримки культурної спадщини та діяльності українських державних ЗМІ.

10 грудня генератори й трансформатори Україні передав Азербайджан. Загальна сума гуманітарної допомоги, яку Азербайджан надав Україні, становить близько 17,5 млн доларів. До неї входять 45 силових трансформаторів та 50 генераторів

15 грудня США передали Києву спецтехніку та генератори для котелень та станцій теплопостачання.

16 грудня стало відомо, що уряд Грузії виділив $560 тисяч на закупівлю генераторів для України.

17 грудня Україна отримала від Азербайджану 95 трансформаторів і генераторів.