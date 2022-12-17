Світовий банк надасть Україні позику на €100 млн для відновлення системи охорони здоров'я

Про це повідомили на порталі МОЗ України.

"Кошти будуть направлені на реалізацію комплексу невідкладних заходів для повернення до стабільної роботи системи охорони здоров’я, відновлення зруйнованих чи пошкоджених війною медичних закладів, їх модернізацію та підвищення ефективності", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Зазначається, Україна та Світовий банк підписали протокол переговорів щодо залучення позики на суму €100 млн. Разом з тим було також підписано грант Глобального фонду фінансування на суму $10 млн для реалізації проєкту "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя".

Також кошти планують направити на модернізацію та підвищення ефективності стаціонарної допомоги та вдосконалення та посилення первинної медико-санітарної допомоги. Крім того, частину коштів буде виділено на задоволення нових потреб в охороні психічного здоров’я та реабілітації та розвиток електронної системи охорони здоров’я.

Світовий банк сумарно надав Україні майже $18 млрд екстреної допомоги.

На початку липня уряд представив проєкт плану відновлення України на міжнародній конференції в Швейцарії, згідно з яким наша країна потребує $750 млрд інвестицій.

16 грудня Світовий банк створив Цільовий фонд підтримки уряду й подальшого відновлення України, загальна сума початкових внесків фонду становить 250 мільйонів доларів США.

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