Україна отримала від Азербайджану 95 трансформаторів і генераторів

Про це повідомило видання АЗЕРТАДЖ.

Зокрема, тимчасовий повірений у справах Азербайджану в Україні Сабір Рзаєв нагадав, що найближчими днями планується відправлення з Азербайджану другої партії гуманітарного вантажу, а загалом Баку надасть Києву основного електрообладнання на суму близько 1 млн 422 тисяч манатів (837 тисяч доларів США).

10 грудня генератори й трансформатори Україні передав Азербайджан. Загальна сума гуманітарної допомоги, яку Азербайджан надав Україні, становить близько 17,5 млн доларів. До неї входять 45 силових трансформаторів та 50 генераторів

15 грудня США передали Києву спецтехніку та генератори для котелень та станцій теплопостачання.

16 грудня стало відомо, що уряд Грузії виділив $560 тисяч на закупівлю генераторів для України.

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