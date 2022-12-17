Україна отримала від Азербайджану 95 трансформаторів і генераторів
До України надійшли 45 силових трансформаторів і 50 генераторів, направлених Азербайджаном як гуманітарна допомога
Про це повідомило видання АЗЕРТАДЖ.
Зокрема, тимчасовий повірений у справах Азербайджану в Україні Сабір Рзаєв нагадав, що найближчими днями планується відправлення з Азербайджану другої партії гуманітарного вантажу, а загалом Баку надасть Києву основного електрообладнання на суму близько 1 млн 422 тисяч манатів (837 тисяч доларів США).
- 10 грудня генератори й трансформатори Україні передав Азербайджан. Загальна сума гуманітарної допомоги, яку Азербайджан надав Україні, становить близько 17,5 млн доларів. До неї входять 45 силових трансформаторів та 50 генераторів
- 15 грудня США передали Києву спецтехніку та генератори для котелень та станцій теплопостачання.
- 16 грудня стало відомо, що уряд Грузії виділив $560 тисяч на закупівлю генераторів для України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе