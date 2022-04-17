Через російські обстріли 17 квітня не працюватиме жоден гуманітарний коридор, - Верещук

Про це віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила у telegram.

За її словами, станом на сьогоднішній ранок, 17 квітня, не вдалось домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації.

"Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знову запрацювали якнайшвидше", - зазначила Верещук.

Вона додала, що Україна продовжує вимагати відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей.

"Також через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових", - сказала Верещук.

У суботу, 16 квітня, гуманітарними коридорами евакуювали 1 449 людей.

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