Про це пише Міненерго.

Зазначається, що через ворожі обстріли знеструмлювалися 26 населених пунктів на Донеччині та 11 - на Чернігівщині.

"Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях", - йдеться у повідомленні.

У Міненерго додають, що ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.