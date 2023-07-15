Через російські обстріли частково немає світла у 4 прифронтових регіонах України
Російські військові продовжують гатити по прифронтових областях України. Унаслідок атак без світла залишаються 4 регіони
Про це пише Міненерго.
Зазначається, що через ворожі обстріли знеструмлювалися 26 населених пунктів на Донеччині та 11 - на Чернігівщині.
"Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях", - йдеться у повідомленні.
У Міненерго додають, що ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.
- За добу, 14 липня, російські терористи завдали ударів по 9 областях України. Унаслідок обстрілів пошкоджена цивільна й критична інфраструктура, також постраждала людина.
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