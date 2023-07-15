Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за минулу добу російські військові здійснили 4 обстріли із мінометів по Новгород-Сіверському району. Інформація щодо жертв і руйнувань не надходила.

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордоння - обстрілів зазнали Хотінська та Шалигинська громади.

Вчора протягом дня окупанти здійснили 18 обстрілів прикордоння. Під атакою були Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Глухівська, Білопільська громади. Унаслідок одного з артобстрілів пошкоджено 2 приватні будинки, 2 комбайни та 2 трактори приватної агрофірми. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено три житлові будинки.

Запорізька: за минулу добу російські військові здійснили 45 обстрілів по мирних містах і селах області. Наразі зафіксовано 27 руйнувань об'єктів житлової та соціальної інфраструктури в 15 населених пунктах.



Крім цього, ворог двічі атакував околицю обласного центру із застосуванням БПЛА. В результаті поранення отримав 62-річний чоловік.

Дніпропетровщина: вчора 14 липня російські терористи вкотре застосували безпілотник по регіону. З нього ворог скинув боєприпаси на Марганецьку громаду Нікопольського району.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Козача Лопань, Нескучне, Мороховець Харківського району та Тернова Чугуївського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове та Фиголівка.

Луганщина: Російські військові протягом доби атакували Діброви, Новосадове, що на Донеччині, але це дуже близько до Невського, яке, як і Білогорівка, потрапило під артилерійський вогонь росіян. По цих населених пунктах завдано ще й авіаційних ударів.

Донеччина: за добу росіяни обстріляли Авдіївку та Костянтинівку. Крім цього під обстрілом опинилися село Благодатне та Розлив. Унаслідок атак пошкоджено житловий будинок, ангар, 5 транспортних засобів.

Миколаївщина: вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по береговій смузі та території міста Очаків. Унаслідок цього пошкоджено житлові будинки та лінію мережі Інтернет. Відбулося займання сухої трави на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано.

Херсонщина: за добу російські терористи здійснили 70 обстрілів по області, з них один мінометний по Херсону. Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області, територію та будівлі дачного товариства.