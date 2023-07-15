Росіяни вночі атакували безпілотниками південь України. Сили ППО збили 4 з 6 дронів
Російські терористи в ніч на 15 липня здійснили чергову атаку безпілотниками по півдню України. Під час обстрілу працювало ППО, українські військові знищили 4 дрони з 6
Про це повідомили Повітряні сили України.
"У ніч на 15 липня противник атакував шістьома ударними дронами типу "Shahed" з південного напрямку. Силами та засобами Повітряних Сил на півдні та сході країни знищено чотири ворожі ударні дрони", - йдеться у повідомленні.
Про нічну атаку також повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Внаслідок дій окупантів цієї ночі в одному з районів міста було ушкоджено інфраструктурний обʼєкт", - повідомив Куртєв.
Зазначається, що внаслідок атаки постраждала людина. Чоловіка у стані середньої тяжкості доставлено до медичного закладу.
Крім цього, пошкоджено житловий фонд - у чотирьох багатоповерхових будинках повилітали вікна. На місці працюють усі відповідні служби та розгортається намет міської ради.
Також цю інформацію підтвердила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк у телемарафоні.
Зазначається, що вночі російські військові випустили безпілотники типу Shahed. Крім цього, у Миколаївській області Сили ППО знищили три дрони.
За словами Гуменюк, ворог також атакував Запорізьку область: "Робота була потужна. Працювали сили протиповітряної оборони. На жаль, є влучання, але підсумки нічної атаки ще підбиваються".
- В ніч на 15 липня у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях оголошено повітряну тривогу, у Запоріжжі пролунали вибухи.
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