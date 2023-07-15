Про це повідомили Повітряні сили України.

"У ніч на 15 липня противник атакував шістьома ударними дронами типу "Shahed" з південного напрямку. Силами та засобами Повітряних Сил на півдні та сході країни знищено чотири ворожі ударні дрони", - йдеться у повідомленні.

Про нічну атаку також повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Внаслідок дій окупантів цієї ночі в одному з районів міста було ушкоджено інфраструктурний обʼєкт", - повідомив Куртєв.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждала людина. Чоловіка у стані середньої тяжкості доставлено до медичного закладу.

Крім цього, пошкоджено житловий фонд - у чотирьох багатоповерхових будинках повилітали вікна. На місці працюють усі відповідні служби та розгортається намет міської ради.

Також цю інформацію підтвердила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк у телемарафоні.

Зазначається, що вночі російські військові випустили безпілотники типу Shahed. Крім цього, у Миколаївській області Сили ППО знищили три дрони.

За словами Гуменюк, ворог також атакував Запорізьку область: "Робота була потужна. Працювали сили протиповітряної оборони. На жаль, є влучання, але підсумки нічної атаки ще підбиваються".